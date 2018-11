Eberswalde

Nach tödlichem Unfall in Jugenddorf: Prozess gegen Betreiber

15.11.2018, 12:35 Uhr | dpa

Nach dem tödlichen Unfall eines Zwölfjährigen in einem Jugenddorf am Werbellinsee (Barnim) hat vor dem Amtsgericht Eberswalde der Prozess gegen die ehemaligen Betreiber begonnen. Die beiden 62 und 65 Jahre alten Männer sind wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen angeklagt, wie das Gericht mitteilte. Laut Anklage war der 12-jährige Junge im Juni 2014 über einen morschen, spitzen Baumstumpf gestolpert. Dabei stürzte er so unglücklich, dass er noch an der Unglücksstelle starb. Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, nicht ausreichend Sorge dafür getragen zu haben, das Jugenddorf vor Gefahren zu sichern.