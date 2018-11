Stralsund

Winterdienst auf der Ostsee: Tonnen werden umgerüstet

15.11.2018, 12:45 Uhr | dpa

Die Wasserstraßen vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns werden winterfest gemacht. Der Tonnenleger "Görmitz" des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes in Stralsund hat damit begonnen, die ersten Toppzeichen von den Tonnen im Haff zu nehmen, um mögliche Beschädigungen durch Sturm und Eis zu verhindern. Bis Mitte Dezember sollen so die 356 Tonnen mit Toppzeichen im Bereich der polnischen Grenze bis zur Mecklenburger Bucht winterfest gemacht sein, wie Amtssprecher Dirk Berger sagte. Die derzeit laufenden Arbeiten würden prophylaktisch durchgeführt. Zudem werden in den nächsten Tagen im Hafengebiet von Rostock ebenfalls prophylaktisch die Solarpanelle von 32 Leuchttonnen genommen und gesichert.