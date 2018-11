Frankfurt am Main

Messerstecherei in Moschee: Polizei gibt Bild von Täter frei

15.11.2018, 12:52 Uhr | dpa

Die Kriminalpolizei hat ein Foto eines unbekannten Tatverdächtigen zur Fahndung veröffentlicht, der in einer Frankfurter Moschee zwei Männer mit einem Messer verletzt haben soll. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei die Suche nach dem unbekannten Mann bislang erfolglos geblieben, deswegen habe ein Richter am Dienstag nun die Bilder des Mannes freigegeben. Der Täter hatte nach Polizeiaussagen am 13. September kurz vor dem Mittagsgebet die Zakria-Moschee in der Albusstraße nahe der Frankfurter Einkaufsstraße Zeil betreten. Dort ging er zielstrebig in den ersten Stock, in dem sich zwei Mitglieder des Moscheevereins aufhielten. Der Unbekannte stach mit einem Messer nach ihnen und verletzte sie, danach flüchtete der Täter. Seitdem fahndet die Polizei nach dem Mann.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zur Identität des unbekannten Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 069-75551199 zu melden.