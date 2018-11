Büdingen

Büdingen akzeptiert Urteil zu NPD-Veranstaltung

15.11.2018, 13:13 Uhr | dpa

Die Stadt Büdingen will eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gießen akzeptieren, wonach sie ihr Bürgerhaus der rechtsextremen NPD für deren Bundesparteitag zur Verfügung stellen muss. "Wir wollen verhindern, dass die NPD noch mehr Aufmerksamkeit erhält", begründete Bürgermeister Erich Spamer (Freie Wähler) am Donnerstag die Entscheidung, kein Rechtsmittel einzulegen. Das Gericht hatte am Vortag verfügt, dass die Wetterau-Stadt der NPD das Bürgerhaus für die Veranstaltung am Samstag (17. November) überlassen müsse. Die Kommune will mit einem Musikfest ein Zeichen gegen das Parteitreffen und für Demokratie und Vielfalt setzen.