Neu Wulmstorf

Kassiererin stellt plumpen Dosendieb

15.11.2018, 13:13 Uhr | dpa

Ein durstiger Dieb ist von einer Kassiererin bei seinem zu offensichtlichen Versuch ertappt worden, unbezahlte Energydrinks aus einem Laden in Neu Wulmstorf (Kreis Harburg) zu schmuggeln. Der 59-Jährige aus Hamburg steckte am Mittwoch kurzerhand 29 Dosen unter seinen Pullover, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Kassiererin bemerkte das ausgebeulte Outfit des Diebs und alarmierte die Beamten. Nicht der erste missglückte Versuch: gegen den 59-Jährigen lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen ähnlicher Taten vor. Er sitzt nun in Hamburg in Untersuchungshaft.