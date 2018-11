Alsfeld

Laster blockierte nach Unfall stundenlang die A5

15.11.2018, 21:38 Uhr | dpa

Ein mit Sägemehl beladener Lastwagen hat nach einem Unfall für lange Staus auf der Autobahn 5 gesorgt. Das Fahrzeug sei am Donnerstag zwischen Homberg/Ohm und Alsfeld Richtung Norden umgekippt und habe alle Fahrstreifen und den Seitenstreifen blockiert, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Osthessen. Der Lkw mit Anhänger sei einem anderen Fahrzeug ausgewichen, dabei habe der Fahrer die Kontrolle verloren. Das Fahrzeug kippte auf die Seite, der Anhänger blieb auf den Rädern stehen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Eine Ursache für das Umkippen war laut Polizei die mangelhafte Sicherung der Ladung. Weil die Autofahrer keine Rettungsgassen bildeten, dauert es über zwei Stunden, bis die Bergungsfirma an der Unfallstelle war. Der Verkehr staute sich auf 25 Kilometern. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 51 000 Euro. Die Bergungsarbeiten dauerten am Abend noch an.