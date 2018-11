Chemnitz

Drohung gegen Konzert mit Feine Sahne Fischfilet in Chemnitz

15.11.2018, 21:53 Uhr | dpa

Feine Sahne Fischfilet mit Frontmann Jan "Monchi" Gorkow steht in der Alten Brauerei in Dessau auf der Bühne. Foto: Hendrik Schmidt/Archiv (Quelle: dpa)

Ein Konzert mit der linken Punkband Feine Sahne Fischfilet in Chemnitz ist am Donnerstag wegen einer Drohung unterbrochen worden. "Es gab eine telefonische Drohung bei der Polizei", sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagabend. Daraufhin seien die Zuschauer nach draußen gebeten worden. Der Veranstaltungsraum, das Alternative Jugendzentrum (AJZ), werde nun überprüft. Wie viele Menschen das Gebäude verlassen mussten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Laut "Freier Presse" spielte gerade die Vorband, als die Räumung angeordnet wurde.

Erst am Mittwoch war nach einer Drohung eine Vorführung des Dokumentarfilms "Wildes Herz" über Feine Sahne Fischfilet in Bad Schwartau in Schleswig-Holstein abgesagt worden.

Die Punkband Feine Sahne Fischfilet engagiert sich gegen Rechts. Im Oktober hatte die Stiftung Bauhaus Dessau unter Verweis auf ihr Hausrecht ein Konzert der Band auf der historischen Bauhaus-Bühne abgesagt. Rechte Gruppierungen hatten zuvor in sozialen Netzwerken gegen das Konzert mobil gemacht. Die Punkband gilt als umstritten: Sie war vor einigen Jahren wegen Gewaltaufrufen gegen Polizisten im Verfassungsschutzbericht von Mecklenburg-Vorpommern genannt worden.