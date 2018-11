Magdeburg

SC Magdeburg schlägt Lemgo: Weber mit 2000. Bundesligator

15.11.2018, 22:01 Uhr | dpa

Der SC Magdeburg bleibt in der laufenden Saison der Handball-Bundesliga zuhause vorerst weiter verlustpunktfrei. Vor 6600 Zuschauern schlug der SCM am Donnerstagabend den TBV Lemgo Lippe mit 29:24 (17:10) und verteidigte mit dem zwölften Saisonsieg den zweiten Tabellenplatz. Bester Werfer der Gastgeber war Matthias Musche (9/3), für den TBV traf der designierte Magdeburger Tim Hornke (9/4) am besten.

In der ausverkauften GETEC-Arena begann der verletzungsgeschwächte TBV nervös, der SCM nutzte das und spielte sich schnell einen Vorsprung heraus (4:1/6.). Mit dem 6:3 erzielte Magdeburgs Robert Weber sein 2000. Bundesligator (9.). Magdeburg setzte sich stetig weiter ab (12:5/20.), zur Halbzeit lag der SCM mit sieben Treffern in Front. Nach der Pause litt der Spielfluss, dem SCM fehlte im Positionsangriff die Ideen. In Gefahr geriet der Sieg der Magdeburger, die am Sonntag gegen den FC Porto in den EHF-Cup einsteigen, aber zu keiner Zeit.