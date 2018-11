Berlin

Berlin Volleys gewinnen Klassiker in Friedrichshafen

15.11.2018, 22:05 Uhr | dpa

Die Berlin Volleys haben den Klassiker in der Volleyball-Bundesliga bei Pokalsieger VfB Friedrichshafen gewonnen. In einem mitreißenden Spitzenduell siegte der deutsche Meister am Donnerstag nach 1:2-Rückstand noch mit 3:2 (25:18, 19:25, 25:27, 25:20, 15:8) und liegt punktgleich mit Tabellenführer AlpenVolleys Haching und Friedrichshafen (je zwölf Zähler) auf Platz drei.

Zweieinhalb Wochen nach dem 1:3-Niederlage im Supercup gegen den Erzrivalen vom Bodensee zeigten sich die Berliner im ersten Satz hellwach. Die beiden Franzosen Nicolas Le Goff und Samuele Tuia, mit 23 Zählern erfolgreichster Berliner, punkteten beim 25:18 hochprozentig. Doch Friedrichshafen kam mit Macht zurück und entschied den zweiten Satz souverän für sich. Auch im dritten Abschnitt hatten die Volleys das Nachsehen.

Doch dann zeigte das Team von Trainer Cedric Enard Moral und drehte das Match. Vor allem im Block und der Aufgabe-Annahme waren die Volleys dem Heimteam nun überlegen. Das setzte sich auch im Tiebreak fort, den die Volleys deutlich für sich entschieden. Mit diesem wichtigen Erfolg können die Berliner mit viel Selbstvertrauen die kommenden schweren Aufgaben in der Bundesliga gegen Frankfurt und in der Champions League gegen das belgische Team Greenyard Maaseik angehen.