Bonn

Vermutlich mit Messern attackiert:Zwei Verletzte nach Streit

15.11.2018, 22:14 Uhr | dpa

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in der Bonner Innenstadt sind zwei Menschen verletzt worden. Mutmaßlich wurden auch Messer eingesetzt. "Wir haben zwei Personen mit Schnittverletzungen", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Nach ersten Ermittlungen sei es in einer größeren Gruppe zu einem Streit gekommen, in deren Verlauf nach ersten Erkenntnissen Messer zum Einsatz kamen. Zeugen, die das Geschehen beobachteten, riefen die Polizei. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt. Mehrere Personen seien derzeit flüchtig.