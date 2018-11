Halle (Saale)

Wieder mutmaßlicher Automaten-Sprenger festgenommen

15.11.2018, 22:34 Uhr | dpa

Nach einer Serie von Automaten-Sprengungen in Halle ist ein weiterer Verdächtiger vorläufig festgenommen worden. Der 17 Jahre alte Hallenser solle am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Im Zusammenhang mit der Serie hatte es zuletzt immer wieder Festnahmen gegeben. Erst am Mittwoch wurde ein 15-Jähriger gefasst. Dieser sei am Donnerstag einem Richter vorgeführt worden und gegen Auflagen wieder freigelassen worden. Ob und wie genau die unterschiedlichen Verdächtigen in Kontakt zueinanderstehen, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.