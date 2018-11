Wolfsburg

VW-Kontrolleure entscheiden über Milliardeninvestitionen

16.11.2018, 02:19 Uhr | dpa

Hans Dieter Pötsch, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Volkswagen AG, gibt eine Pressekonferenz am Tag nach der Aufsichtsratssitzung von Volkswagen. Die Volkswagen-Aufsichtsräte haben am 16.11.2018 in Wolfsburg schwerwiegende Entscheidungen zu treffen. Der Konzern will neben den Elektro-Plänen seine Investitionen für die kommenden fünf Jahre von den Kontrolleuren absegnen lassen. Foto: Swen Pförtner (Quelle: dpa)

Neues E-Einstiegsmodell, Umrüstung zweier deutscher Werke zu E-Auto-Fabriken und Milliardeninvestitionen in die Zukunft: Die Volkswagen-Aufsichtsräte haben heute in Wolfsburg schwerwiegende Entscheidungen zu treffen. Der Autoriese will neben den Elektro-Plänen seine Investitionen für die kommenden fünf Jahre von den Kontrolleuren absegnen lassen.

Dabei dürfte es sich um hohe zweistellige Milliardenbeträge handeln - vor einem Jahr hatte Volkswagen angekündigt, in die Entwicklung von E-Autos, autonomem Fahren, Mobilitätsdiensten und Digitalisierung bis 2022 über 34 Milliarden Euro stecken zu wollen. Zugleich hat die Beilegung der Diesel-Abgasaffäre den Konzern bereits 27 Milliarden Euro gekostet.

Volkswagen will ab Ende 2019 die Produktion von E-Autos massiv hochfahren - dann rollt das erste rein elektrische Modell der ID-Familie in Zwickau vom Band. Bis 2025 wollen die Marken des Autobauers zunächst 50 neue vollelektrische Modelle an den Start bringen. Künftig sollen aber auch an den beiden VW-Standorten Hannover und Emden E-Autos gebaut werden. Der bisher in Emden gefertigte Passat wird dann in Tschechien hergestellt. VW will zudem einen E-Kleinwagen für unter 20 000 Euro auf den Markt bringen.