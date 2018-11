Düsseldorf

Vorlesetag: Ministerin liest aus neuem Hotzenplotz-Buch vor

16.11.2018, 02:35 Uhr | dpa

Am bundesweiten Vorlesetag gehen mehrere Minister der nordrhein-westfälischen Landesregierung mit gutem Beispiel voran und lesen am Freitag Kindern vor. Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) kommt heute (8.30 Uhr) zum Vorlesen in eine katholischen Grundschule in Düsseldorf. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) besucht ebenfalls Grundschüler. Sie bringt das neue Buch "Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete" als Lektüre mit. Lesen sei gerade in einer immer stärker digital geprägten Zeit ein wichtiges Kulturgut, sagte die Ministerin und ermutigte Eltern, sich die Zeit dafür zu nehmen. Auch Umweltministerin Ursula Heinen-Esser und Justizminister Peter Biesenbach (beide CDU) lesen Jungen und Mädchen in Düsseldorf vor.