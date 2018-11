Leipzig

Plädoyers im Mordprozess gegen 33-Jährigen erwartet

16.11.2018, 03:18 Uhr | dpa

Gut neun Monate nach der tödlichen Attacke auf seine Ehefrau in einer Asylunterkunft in Borna geht der Mordprozess gegen einen 33-Jährigen in die entscheidende Phase. Die Beweisaufnahme ist abgeschlossen und es werden heute die Plädoyers erwartet, wie ein Sprecher des Landgerichts Leipzig mitteilte. Möglicherweise wird noch am selben Tag das Urteil verkündet.

Zum Prozessauftakt im September hatte der Angeklagte die Tat zugegeben. Demnach stach er zu, weil ihn seine Frau über Monate hinweg mit einem anderen Mann betrogen haben soll. Laut Anklage versetzte der Syrer der 24-Jährigen einen wuchtigen Stich mit einem Küchenmesser in den Oberkörper. Die Frau starb an inneren Blutungen.

Die Tat hatte sich am 4. Februar dieses Jahres vor den Augen der beiden zwei und drei Jahre alten Söhne des Paares ereignet. Die Kinder sind seitdem in der Obhut des Jugendamtes. Für die Anklagebehörde sind die Mordmerkmale der Heimtücke und niederer Beweggründe erfüllt.