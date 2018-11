Düsseldorf

Landtag debattiert über Stich-Entscheid bei Kommunalwahlen

16.11.2018, 03:32 Uhr | dpa

Die Stichwahlen bei kommunalen Entscheidungen über Bürgermeister und Landräte müssen aus Sicht der nordrhein-westfälischen SPD-Opposition erhalten bleiben. In einer Aktuellen Stunde will sich die Landtagsfraktion heute (10.00 Uhr) im Parlament gegen eine Abschaffung starkmachen. In der schwarz-gelben Regierungskoalition gibt es entsprechende Überlegungen.

Derzeit kommt es bei Kommunalwahlen in NRW zu einem zweiten Wahlgang zwischen den beiden Kandidaten mit der größten Zustimmung, wenn zuvor kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen auf sich vereinen konnte. Diese Stichwahl war in NRW erstmals 1994 eingeführt, 2007 abgeschafft und dann 2011 wieder eingeführt worden.

Die SPD-Opposition verlangt eine Unterrichtung über die konkreten Pläne.