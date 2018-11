Potsdam

Landtagsdebatte zu synthetischen Kraftstoffen für Luftfahrt

16.11.2018, 04:03 Uhr | dpa

Das Stadtschloss in Potsdam, Sitz des Brandenburger Landtages. Foto: Ralf Hirschberger/Archiv (Quelle: dpa)

Während Autos künftig immer häufiger mit Strom aus der Batterie fahren könnten, sucht die Luftfahrtbranche nach anderen Lösungen. Der Landtag in Potsdam will heute über Möglichkeiten diskutieren, wie Energie in synthetischen Kraftstoff umgewandelt werden kann.

Zudem soll die Landesregierung aufgefordert werden, sich beim Bund dafür einzusetzen, dass die Herstellung solcher Kraftstoffe nicht durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz als Energieverbrauch gewertet wird. Denn damit würde sie deutlich teurer, heißt es in dem Antrag von SPD, CDU und Linker. In Berlin und Brandenburg sind laut Antrag rund 170 000 Menschen in der Luft- und Raumfahrt beschäftigt.