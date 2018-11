Bingen am Rhein

CDU-Liste für Europawahl: Christine Schneider auf Rang eins

16.11.2018, 05:36 Uhr | dpa

Die stellvertretende Vorsitzende der rheinland-pfälzischen CDU-Fraktion, Christine Schneider, führt die Liste der Landespartei für die Europawahl im kommenden Jahr an. Bei einer Landesvertreterversammlung am Donnerstagabend in Bingen wurde die 46 Jahre alte Landtagsabgeordnete und gelernte Tischlerin aus Landau nach Angaben eines Parteisprechers mit 96,4 Prozent der Stimmen auf Rang eins gewählt.

Platz zwei hat der Westerwälder Ralf Seekatz inne, der auch Fraktionssprecher für Europafragen ist. Die stellvertretende Vorsitzende der Frauen Union Rheinland-Pfalz, Simone Thiel, aus dem Kreisverband Trier-Saarburg folgt auf Rang drei vor dem Westpfälzer Xaver Jung und Malte Kilian. Ihn hatte der Landesvorstand der Jungen Union im Land einstimmig zu ihrem Spitzenkandidaten nominiert.

Insgesamt waren es bei der Versammlung in Bingen nach Parteiangaben 250 Delegierte. Sie folgten mit ihren Stimmen den Vorschlägen des Landesvorstandes für die ersten fünf Listenplätze. Mit dabei war in Bingen neben Landeschefin und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner auch der Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion Ralph Brinkhaus. Der Generalsekretär der rheinland-pfälzischen CDU, Christoph Gensch, hatte die Europawahl am 26. Mai 2019 vorab als "eine entscheidende Wahl für unseren Kontinent" bezeichnet.