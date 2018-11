Stuttgart

Stuttgart testet Kaugummi-Wände an Stadtbahn-Haltestellen

16.11.2018, 05:51 Uhr | dpa

Eine Kaugummi-Wand hängt an einer Straßenbahnhaltestelle an einem Mast. Foto: Marijan Murat (Quelle: dpa)

Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) testen "Gum-Walls", um das Problem der Verschmutzung durch Kaugummi besser in den Griff zu bekommen. Dabei sollen Fahrgäste ihre Kaugummis nicht mehr auf die Straße spucken, sondern auf bunt bedrucktes und leicht zu entsorgendes Papier an Metallkästen kleben. Getestet wird das derzeit an fünf Haltestellen. "Gum-Walls", die es bereits in anderen Städten gibt, sollen helfen, die wegen verklebter Kaugummi-Reste oft erheblichen Reinigungskosten zu senken, sagte eine SSB-Sprecherin. Zuvor hatten die "Cannstatter Zeitung" und der SWR darüber berichtet.