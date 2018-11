Mainz

Star-Trainer Jürgen Klopp erhält Medienpreis in Mainz

16.11.2018, 06:51 Uhr | dpa

Die Uniklinik Mainz verleiht heute ihren Medienpreis an Jürgen Klopp. Der Trainer des FC Liverpool und ehemalige Spieler und Coach von Mainz 05 erhält die Auszeichnung in der Mainzer Christuskirche für sein "nachhaltiges mediales Wirken" und will persönlich anwesend sein. In der Würdigung für den zum zweiten Mal vergebenen Mainzer-Medien-Preis heißt es: Klopp habe auf vielen Medienbühnen "eine unnachahmlich scheinende Nachhaltigkeit" erreicht.

Die Laudatio auf den Preisträger hält der Schalke-04-Manager Christian Heidel - der gebürtige Mainzer war von 1992 bis 2016 Manager des FSV und hatte Klopp 2001 vom Spieler zum Trainer gemacht. 2004 stiegen die 05er dann zum ersten Mal in die Bundesliga auf. Klopp trainierte die Mainzer bis 2008 und wechselte dann zu Borussia Dortmund. In Liverpool ist er seit 2015.

Gestiftet wurde der Preis anlässlich der 250. Nachtvorlesung der Universitätsmedizin Mainz. Die erste Auszeichnung ging im vergangenen Jahr an den Kabarettisten und Büttenredner Herbert Bonewitz. Für das Preisgeld von 4000 Euro erstellt ein international beachteter Künstler eine Druckgrafik des Preisträgers; der Druckstock oder die Druckplatte wird dem Gutenberg-Museum übergeben.