Lkw fährt in Auto: Auffahrt zur B27 gesperrt

16.11.2018, 06:55 Uhr | dpa

Ein Lastwagen ist zwischen Stammheim und Zuffenhausen auf einer Zufahrt zur Bundesstraße 27 in ein Auto hineingefahren. Die Auffahrt Sauhalde sei in Richtung Stuttgart gesperrt, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Der Container-Lkw sei aus bisher ungeklärter Ursache in das Auto hineingefahren. Die Fahrbahn sei komplett blockiert und müsse geräumt werden. Nach ersten Angaben gibt es einen Leichtverletzten.