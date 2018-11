Berlin

53-Jähriger an Fußgängerüberweg in Friedrichsfelde verletzt

16.11.2018, 06:58 Uhr | dpa

Ein 53 Jahre alter Fußgänger ist in Berlin-Friedrichsfelde von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann am Donnerstagabend an einem Fußgängerüberweg die Volkradstraße überqueren, als er von dem Wagen erfasst wurde. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.