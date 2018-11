Ammerndorf

Nach Busunglück in Ammerndorf: Ursache weiter unklar

16.11.2018, 07:06 Uhr | dpa

Einen Tag nach dem schweren Busunfall mit Dutzenden Verletzten in Ammerndorf (Landkreis Fürth) ist die Ursache noch immer ungeklärt. Die Faktenlage habe sich über Nacht nicht verändert, teilte die Polizei am frühen Freitagmorgen mit. Auch über den Zustand der Verletzten gebe es keine neuen Informationen.

Am Donnerstag waren nach ersten Erkenntnissen in der Nähe des Dorfes, das rund 20 Kilometer von Nürnberg entfernt liegt, zwei Linienbusse frontal ineinandergekracht. Anschließend fuhr noch ein weiteres Fahrzeug in die Unfallstelle. Etwa 12 Fahrgäste wurden dabei schwer verletzt, 14 leicht. In den Bussen saßen auch Schulkinder. Mit einer Drohne versuchte ein Unfallgutachter zu klären, wie das Unglück passieren konnte.