Wiesbaden

Hessen von Steuerrückzahlungen an Bauträger verschont

16.11.2018, 07:14 Uhr | dpa

Hessen bleibt nach Aussagen des Finanzministeriums von den bundesweit drohenden hohen Steuerrückzahlungen an Bauträger verschont. Ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) in München von dieser Woche habe keine bedeutsamen Auswirkungen auf das Land, erklärte ein Ministeriumssprecher in Wiesbaden auf dpa-Anfrage.

Die Richter hatten moniert, dass Finanzämter bei Bauprojekten jahrelang die Umsatzsteuer an der falschen Stelle eingetrieben hätten. Das Geld müsse nun zurückerstattet werden (Az. V R 49/17). Nutznießer sind vor allem Immobilienfirmen als sogenannte Bauträger. Der Entscheidung war ein langer Rechtsstreit vorangegangen.

Der Ministeriumssprecher erklärte, Hessen habe bereits nach einem BFH-Urteil 2013 die vom Gericht geforderten Vorgaben umgesetzt und einen entsprechenden Erlass an die Steuerbehörden herausgegeben. Somit seien die hessischen Fälle zu dem Zeitpunkt, als die vom Bundesfinanzhof nun beanstandete Regelung in Kraft trat, bereits fast vollständig abgearbeitet gewesen.