Mindelheim

Übermüdet am Steuer: 27-Jähriger überschlägt sich mit Auto

16.11.2018, 07:18 Uhr | dpa

Ein 27 Jahre alter Autofahrer hat sich aus Müdigkeit mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn 96 überschlagen und dabei leicht verletzt. Der Mann kam zunächst bei Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) von der Fahrbahn ab, sein Fahrzeug überschlug sich und blieb nach Polizeiangaben auf dem Dach liegen. Er kam in der Nacht auf Freitag in ein Krankenhaus.

Ein 69-Jähriger übersah die Unfallstelle und krachte in ein Feuerwehrauto. Der Fahrer und seine Frau kamen ebenfalls mit leichten Verletzungen in ein Klinikum. An dem Einsatzfahrzeug entstand ein Schaden von rund 100 000 Euro. Die A96 war in Richtung München für zwei Stunden gesperrt.