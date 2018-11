Berlin

Kurierfahrer rast mit 130 an Polizei vorbei

16.11.2018, 07:23 Uhr | dpa

Ein viel zu schneller Kurierfahrer hat auf der Berliner Stadtautobahn mit mehr als 130 Stundenkilometer eine Zivilstreife überholt. Wie die Polizei mitteilte, raste der Kleintransporter am Donnerstagabend auf der A113 nahe der Ausfahrt Stubenrauchstraße an dem Wagen der Verkehrspolizisten vorbei. Erlaubt seien in dem Bereich 80 Stundenkilometer. Die Beamten stoppten den Wagen. Den Mann am Steuer erwartet ein Bußgeld und ein Fahrverbot.