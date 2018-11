Brunsbüttel

Mehrfamilienhaus brennt in Brunsbüttel aus

16.11.2018, 07:37 Uhr | dpa

In Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen ist am Freitag ein Mehrfamilienhaus ausgebrannt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, sei noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig aus dem Haus retten. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte bis in die frühen Morgenstunden.