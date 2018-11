Halle (Saale)

Ausstellung über Bauhauskünstler Friedlaender und Marcks

16.11.2018, 07:42 Uhr | dpa

Ein Werk von Gerhard Marcks ist in der Ausstellung "Wir machen nach Halle. Marguerite Friedlaender und Gerhard Marcks" zu sehen. Foto: Hendrik Schmidt/Archiv (Quelle: dpa)

Zwei Bauhauskünstlern ist von heute an eine Ausstellung in Halle gewidmet. In der Kunsthalle Talstrasse werden bedeutende Werke der Keramikerin Marguerite Friedlaender und des Bildhauers Gerhard Marcks gezeigt, wie die Organisatoren mitteilten.

Die Schau unter dem Motto "Wir machen nach Halle" zeige Schlüsselwerke aus ihrer Halle-Zeit. Mehr als 135 Objekte sind zu sehen, darunter Plastiken, Porzellan und grafische Blätter von Leihgebern aus Deutschland und der Schweiz. Die Ausstellung dauert bis zum 24. Februar.

Begleitend haben Studenten der Kunsthochschule Halle einen Film gemacht. Sie begaben sich dazu nach Angaben der Hochschule auf Spurensuche an einstigen Wirklungsstätten. Friedlaender und Marcks waren zwei Künstler, die nicht mit dem Weimarer Bauhaus an den neuen Standort Dessau gehen wollten. Stattdessen zog es sie an die Kunstgewerbeschule Halle, die heutige Kunsthochschule Burg Giebichenstein. Hier blieben beide bis zu ihrer Vertreibung 1933.

2019 wird an die Gründung des Bauhauses vor 100 Jahren erinnert. Weltweit gilt die einstige Design- und Architekturschule bis heute als eine Ikone der Moderne.