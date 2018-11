Rudolstadt

Wegen zu lauter Musik: Mann schlägt Zimmernachbar

16.11.2018, 08:39 Uhr | dpa

Ein 22-Jähriger hat seinen Zimmernachbar in einer Gemeinschaftsunterkunft in Rudolstadt (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) geschlagen und dabei im Gesicht verletzt. Er habe sich von der lauten Musik des 24-Jährigen gestört gefühlt, teilte die Polizei am Freitag mit. Als der Jüngere am Donnerstagabend das Zimmer seines Nachbarn betrat, schlug er dem Krachmacher unvermittelt ins Gesicht. Das Opfer holte einen Wachmann hinzu.