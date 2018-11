Bad Oeynhausen

Ein Toter bei Einfamilienhausbrand in Bad Oeynhausen

16.11.2018, 08:58 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Bad Oeynhausen ist ein Mann am frühen Freitagmorgen ums Leben gekommen. Eine Frau und ihre sechsjährige Tochter wurden leicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Erdgeschoss mit zwei Wohnungen stand schon komplett in Flammen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang unklar. Das Alter des Mannes war noch unklar.