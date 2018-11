Kiel

Kräftiger Beschäftigungszuwachs im Norden

16.11.2018, 10:06 Uhr | dpa

Auf dem Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein hat sich in den letzten Jahren ein kleines Beschäftigungswunder ereignet. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist seit 2006 um fast 200 000 auf gut 985 000 gestiegen. Wie aus Angaben der Agentur für Arbeit hervorgeht, gab es allein seit 2013 ein Plus von 100 000. Im September dieses Jahres wurde Hochrechnungen zufolge erstmals die Millionengrenze übertroffen. Angesichts der seit langem guten Konjunktur seien deutlich mehr Arbeitsplätze entstanden, sagte der Vizechef der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, Thomas Letixerant, der Deutschen Presse-Agentur zu den Gründen für den Beschäftigungszuwachs.