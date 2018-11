Idar-Oberstein

CDU verlegt Regionalkonferenz nach Idar-Oberstein

16.11.2018, 10:06 Uhr | dpa

Die CDU hat ihre Regionalkonferenz mit den nominierten Kandidaten für den Parteivorsitz kurzfristig von Mainz nach Idar-Oberstein verlegt. In der dortigen Messe sei mehr Platz als in der ursprünglich vorgesehenen Mainzer Rheingoldhalle, sagte eine CDU-Sprecherin am Montag. Wie viele Teilnehmer genau erwartet werden, konnte sie nicht sagen. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Die Veranstaltung am kommenden Dienstag (20. November) ist für die Parteimitglieder aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland gedacht.

Bei den bundesweit acht Regionalkonferenzen werden sich als Bewerber für die Nachfolge von Parteichefin Angela Merkel unter anderem der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz, Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn der Parteibasis präsentieren. Idar-Oberstein wird das zweite Treffen dieser Art sein, der Auftakt war am Donnerstagabend mit rund 800 Parteimitgliedern in Lübeck.