Hamburg

Weniger Ratten in Hamburg gesichtet

16.11.2018, 10:11 Uhr | dpa

Hamburgs Rattenbekämpfung ist nach offiziellen Zahlen erfolgreich. In diesem Jahr wurden dem Institut für Hygiene und Umwelt bis Anfang November 1350 Mal Ratten im Stadtgebiet gemeldet, wie aus einer Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Jens Wolf hervorgeht. Im gesamten Vorjahr waren es knapp 1600 Meldungen. Im Jahr 2008 hatten Bürger fast 3000 Mal Nager dieser Art in Hamburg gesichtet. Im laufenden Jahr rückten die Rattenbekämpfer bereits zu mehr als 1200 Einsätzen aus.

Bürger sind verpflichtet, einen Rattenbefall dem Institut für Hygiene und Umwelt zu melden. Stellt ein Mitarbeiter das Vorkommen der Schädlinge fest, wird mit der Bekämpfung begonnen. Das geschehe meist durch Gift in Köderboxen, so dass Kinder, aber auch Hunde und Katzen nicht drankommen, erklärte eine Sprecherin der Gesundheitsbehörde. In der Innenstadt werden auch mechanische Fallen eingesetzt.