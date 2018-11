Ammerndorf

Fahrer sollen zum schweren Busunfall befragt werden

16.11.2018, 10:38 Uhr | dpa

Nach dem schweren Busunfall in Mittelfranken sollen die beiden Fahrer befragt werden. Von ihnen erhofft sich die Polizei Angaben, wie es zu dem Unglück mit 12 schwer- und 16 leichtverletzten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen kommen konnte, wie ein Polizeisprecher sagte. Weil die Fahrer auch am Freitag noch im Krankenhaus behandelt wurden, war zunächst unklar, wann die Ermittler mit der Befragung starten können.

Am Donnerstag waren am Ortsausgang von Ammerndorf nahe Nürnberg zwei Linienbusse frontal aufeinandergeprallt - auf gerader Strecke. Wie viele Kinder und Jugendliche dabei verletzt wurden, konnte der Polizeisprecher am Freitag noch nicht sagen, es müssten erst einmal Listen des Rettungsdienstes verifiziert werden. An zwei Schulen in der Gegend waren Krisenteams für die Betreuung von Schülern im Einsatz.