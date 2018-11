Bad Bramstedt

Unfall: Betrunkener gerät in den Gegenverkehr

16.11.2018, 10:48 Uhr | dpa

Ein betrunkener Autofahrer ist in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Verletzt wurde bei dem Unfall am Donnerstagabend niemand, wie die Polizei mitteilte. Ein Atemalkoholtest habe mehr als drei Promille ergeben. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unklar.