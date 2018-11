Erfurt

Schweinefleischproduktion in Thüringen rückläufig

16.11.2018, 11:28 Uhr | dpa

Ein Schwein steht in einem Stall. Foto: Carsten Rehder/Archiv (Quelle: dpa)

Agrarbetriebe und private Tierhalter in Thüringen erzeugen weniger Fleisch. Die Zahl der geschlachteten und verarbeiteten Tiere ging in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Vergleich zu 2017 um gut 9 Prozent auf rund 72 300 zurück, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Die daraus produzierte Fleischmenge verringerte sich im gleichen Zeitraum um rund 7 Prozent auf etwa 81 600 Tonnen. Verantwortlich dafür sind weniger Schweineschlachtungen - Schweinefleisch ist Hauptprodukt der hiesigen Tierhalter. Die Produktion von Schweinefleisch ging um 10 Prozent auf 61 154 Tonnen zurück. Zuwächse gab es hingegen bei Rind-, Schaf- und Ziegenfleisch.