Hannover

Polizei klagt über Rattenplage und Blei im Leitungswasser

16.11.2018, 12:00 Uhr | dpa

Eine Rattenplage macht Polizisten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) in Hannover zu schaffen. Die Nager seien offenbar im Zuge der Sanierung in einem Sanitärbereich des Gebäudes am Welfenplatz eingedrungen, teilte die Polizeidirektion (PD) Hannover am Freitag auf Anfrage der Deutschen-Presse-Agentur mit. Zuvor hatten darüber mehrere Medien berichtet. Den Beamten zufolge wurde ein Schädlingsbekämpfer zur Hilfe gerufen.

Wie die "Bild"-Zeitung bereits am Samstag berichtete, beschmutzten und beschädigten die Ratten sogar die Einsatzkleidung von SEK-Beamten. Nach Angaben der "Neuen Presse" (Freitag) müssen die Polizisten wegen der Sanierungsarbeiten in dem Gebäude bereits seit 2016 in Containern im Hof duschen. Es gehört zur Polizeidirektion Hannover, wird aber vom Landeskriminalamt genutzt.

Die Sanierung dauere länger als geplant, weil sich während der Arbeiten zuvor nicht bekannte statische Probleme ergeben hätten sowie ein Ingenieurbüro insolvent ging, erklärte die Polizei. Auch die Pferdeboxen der Reiterstaffel müssten aus Tierschutzgründen vergrößert werden. Darüber hinaus dürften die Mitarbeiter am Welfenplatz derzeit kein Wasser aus der Leitung trinken, weil bei einer Messung erhöhte Bleiwerte festgestellt worden seien, hieß es.