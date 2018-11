Frankfurt am Main

Polizei sucht Zeugen nach Bränden an Holzgebäuden

16.11.2018, 12:04 Uhr | dpa

Nach den Brandstiftungen an mehreren Holzbauwerken in Frankfurt hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Die Staatsanwaltschaft habe zudem eine Belohnung für Hinweise von bis zu 5000 Euro ausgeschrieben, die bei der Aufklärung der einzelnen Taten helfen können, teilte die Polizei am Freitag mit. Seit Mai letzten Jahres haben Unbekannte in Frankfurt zwei Pavillons, den Goetheturm und die Kita Freie Waldorfschule angezündet. Die Holzbauwerke wurden dabei völlig zerstört. Bislang sei die Suche nach den Tätern erfolglos geblieben - die Polizei ruft daher erneut Hinweisgeber und Zeugen auf, sich zu melden.