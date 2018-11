Frankfurt (Oder)

Gestohlene Autos zerlegt auf Sattelzug entdeckt

16.11.2018, 12:11 Uhr | dpa

Es war kein alltäglicher, aber auch kein seltener Fund, auf den Bundespolizisten bei einer Kontrolle auf der Autobahn 12 nahe Frankfurt (Oder) gestoßen sind. Auf einem Sattelzug entdeckten sie am frühen Freitagmorgen zwei in Einzelteile zerlegte gestohlene Autos. Wie die Polizei mitteilte, war einer der Wagen vor einigen Tagen in Großbritannien entwendet worden. Der 58 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges wurde festgenommen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf Hehlerei ermittelt.