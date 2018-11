Itzehoe

Bei Rot über die Straße: Kind schwer verletzt

16.11.2018, 12:11 Uhr | dpa

Ein zehn Jahre alter Junge hat bei einem Unfall an einer Kreuzung in Itzehoe (Kreis Steinburg) schwere Kopf- und Rückenverletzungen erlitten. Das Kind sei am Donnerstagabend trotz einer roten Ampel über die Straße gelaufen, eine 39-jährige Autofahrerin habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können, teilte die Polizei mit. Der Junge wurde durch die Wucht des Aufpralls über einen Schutzzaun für Fußgänger auf den Gehweg geschleudert und schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei besteht keine Lebensgefahr.