Knapp 2000 unbesetzte Ausbildungsstellen in Sachsen

16.11.2018, 12:22 Uhr | dpa

In Sachsen sind derzeit knapp 2000 Ausbildungsplätze unbesetzt - so viele wie nie zuvor im Herbst. Industrie, Handwerk und die Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit (BA) wollen deswegen in den nächsten Wochen verstärkt auf Messen, Börsen und an Schulen für eine duale Ausbildung werben. "Kein Jugendlicher darf verloren gehen. Jeder hat ein Talent und mehrere Chancen verdient", sagte Agenturchef Klaus-Peter Hansen am Freitag in Dresden. Von Oktober 2017 bis September 2018 gab es in Sachsen rund 22 300 Bewerber für einen Ausbildungsplatz, rund 800 Jugendliche sind noch auf der Suche. "Wunsch und Wirklichkeit passen nicht immer zusammen", betonte Hansen.