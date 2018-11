Bremen

Stahmann will Werder beim neuen Trainingszentrum helfen

16.11.2018, 13:24 Uhr | dpa

Anja Stahmann (SPD) sitzt in Bremen in ihrem Büro. Foto: Carmen Jaspersen/Archiv (Quelle: dpa)

Fußball-Bundesligist Werder Bremen kann bei den Plänen zum Bau eines neuen Nachwuchsleistungszentrums in der Nähe des Weserstadions auf Unterstützung aus der Politik hoffen. "Der Verein heißt nicht Werder Weyhe, sondern Werder Bremen. Das ist eine Marke, die gibt man nicht leichtfertig ab. Die kennt man in ganz Deutschland", sagte Anja Stahmann, Bremer Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport der "Bild"-Zeitung (Freitag). "Für die Identifikation der Menschen in Bremen spielt Werder eine große Rolle. Ich stehe dafür, dass das es so bleibt und unterstütze den Verein auch", sagte Stahmann.

Werder hatte angesichts der sich hinziehenden Planungen für das rund 32 Millionen Euro teure Projekt am Mittwoch damit gedroht, notfalls außerhalb von Bremen ein geeignetes Grundstück für sein Vorhaben zu suchen. "Dann würden wir nur noch alle 14 Tage für die Spiele zu Besuch ins Weserstadion kommen. Das wäre nicht das Werder, das wir wollen und brauchen", hatte Club-Präsident und Werder-Geschäftsführer Hubertus Hess-Grunewald gesagt.

Hintergrund ist die Frage, ob die Pläne für den Bau genehmigungsfähig sind. Ein Problem stellt demnach das Thema Hochwasserschutz dar, da die geplante Baufläche in einem Überflutungsgebiet liegt.