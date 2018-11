Stuttgart

Land fördert Projekte gegen Kinderarmut

16.11.2018, 13:26 Uhr | dpa

Baden-Württembergs Sozialministerium unterstützt an fünf Standorten im Land den Kampf gegen Kinderarmut. Es dürfe nicht nachgelassen werden, aktiv und gemeinsam dagegen vorzugehen, teilte Sozialminister Manne Lucha (Grüne) am Freitag in Stuttgart mit. Insgesamt stehen für das Vorhaben 400 000 Euro zur Verfügung. Die fünf Standorte, die sich um Prävention kümmern, sind demnach der Ortenaukreis, der Landkreis Ravensburg sowie Singen, Stuttgart und Ulm.

Armut habe negative Folgen für Gesundheit, Bildung und Teilhabe und wirke sich damit negativ auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt aus, erklärte Lucha weiter. "Deshalb müssen wir alles dafür tun, die Startchancen und Rahmenbedingungen für alle Kinder zu verbessern."