Dresden

Kretschmer: Sachsen traurig über Tod von Rolf Hoppe

16.11.2018, 13:26 Uhr | dpa

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat den zum Tod des Dresdner Schauspielers Rolf Hoppe bedauert. "Ein Großer hat diese Welt verlassen und wir sind traurig", sagte er am Freitag in Dresden. Mit ihm sei für viele Sachsen "ein Freund der Familie gestorben". Der Künstler, der 87 Jahre alt wurde, "lebte Kultur und belebte sie auf der Bühne, vor der Kamera oder in seinem Hoftheater", würdigte Kretschmer den Wahldresdner. "Seine Stimme zog Großeltern, Mütter und Väter, Enkelkinder in den Bann, die er bei Lesungen oder mit seiner hart geübten Schauspielkunst begeisterte."