Wiesbaden

Hessische SPD will Rolle der Oppositionsführerin übernehmen

16.11.2018, 13:40 Uhr | dpa

Die hessische SPD hat angekündigt, erneut in die Opposition zu gehen. Er sehe keine Möglichkeit mehr, eine Reformregierung zu bilden, erklärte SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel am Freitag in Wiesbaden. Damit ist ein rechnerisch mögliches Ampelbündnis mit Grünen und FDP nach der Landtagswahl vom 28. Oktober vom Tisch.

Die SPD nehme ihre Rolle als Oppositionsführerin an, sagte Schäfer-Gümbel. Nach dem amtlichen Endergebnis der Auszählung zur Landtagswahl hat die SPD 66 Wählerstimmen weniger erhalten als die Grünen und wurde damit - wie bereits nach dem vorläufigen Ergebnis - drittstärkste Kraft.