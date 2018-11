Mainz

Weiter Wirbel wegen Krankenkassen-Klagewelle

16.11.2018, 15:15 Uhr | dpa

Die Klagewelle im Zusammenhang mit Behandlungskosten in Krankenhäusern sorgt weiter für heftigen Streit zwischen Krankenkassen und Kliniken. Die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland in Eisenberg verteidigte am Freitag den Klageweg und betonte, man müsse die Versorgung der Patienten im Auge haben und verantwortungsvoll mit Versichertenbeiträgen umgehen. Bereits am Vortag hatte die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz den Kassen rechtswidriges Verhalten vorgeworfen. "Diese Vorgehensweise halten Krankenhäuser nicht lange durch", warnte der Vorsitzende der Gesellschaft, Bernd Decker. Bei den Klagen geht es um möglicherweise falsch berechnete Behandlungskosten, die Kassen nun zurückfordern.