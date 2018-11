Fulda

54-Jährige verliert Handtasche und kommt ins Gefängnis

16.11.2018, 16:27 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/Archiv (Quelle: dpa)

Eigentlich wollte die 54-jährige Frau aus Hanau nur ihre verlorene Tasche auf dem Polizeirevier in Fulda abholen - doch ihr Besuch endete im Gefängnis, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau sei am Donnerstagnachmittag auf dem Polizeirevier erschienen und wollte sich ihre Handtasche zurückgeben lassen. Dabei habe sich allerdings herausgestellt, dass die Frau von der Staatsanwaltschaft Darmstadt mit Haftbefehl gesucht wurde. Nach Polizeiangaben war sie wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt worden. Da die 54-Jährige den Betrag nicht zahlen konnte, wurde sie ins Gefängnis gebracht.