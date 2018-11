Neuhaus am Rennweg

Vermisste demente Frau nach stundenlanger Suche gefunden

16.11.2018, 16:31 Uhr | dpa

In einem aufwendigen Einsatz hat die Polizei am Freitag eine vermisste demenzkranke Frau in einem Waldgebiet bei Neuhaus am Rennweg gefunden. Die 75-Jährige war am Donnerstagabend aus einem Krankenhaus verschwunden, wie die Polizei mitteilte. Polizisten, Feuerwehrleute und Einsatzkräfte der Bergwacht suchten nach ihr, dabei kamen auch Spürhunde und ein Hubschrauber zum Einsatz. Nur etwa 100 Meter vom Krankenhaus entfernt entdeckten die Einsatzkräfte die hilflose Frau am Freitag schließlich. Sie war nach Stunden bei niedrigen einstelligen Temperaturen stark unterkühlt und wurde umgehend medizinisch betreut.