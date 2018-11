Hildesheim

Untersuchungshaft für drei mutmaßliche Schleuser

16.11.2018, 16:34 Uhr | dpa

Bei einem Schlag gegen Schleuser haben Polizisten im November Wohnungen im Kreis Holzminden und Thüringen durchsucht und vier Verdächtige festgenommen. Die Beschuldigten sollen im September und Oktober zehn Frauen und Männer aus Syrien vom griechischen Rhodos aus an verschiedenen Flughäfen nach Deutschland eingeschleust haben, teilte die Bundespolizei in Hannover am Freitag mit. Die Syrer sollen jeweils zwischen 1500 und 2000 Euro bezahlt haben. Bei den Durchsuchungen am 1. und 14. November beschlagnahmten die Beamten umfangreiches Beweismaterial und mehrere tausend Euro Schleuserlohn. Schon seit Oktober ermittelt die Bundespolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim gegen die Bande.

Drei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft, zwei räumten die Vorwürfe ein. Ein weiterer sei mittlerweile wieder auf freiem Fuß, sagte ein Sprecher Bundespolizei. Die Fahnder vermuten, dass sie im Laufe der weiteren Ermittlungen noch mehr Mitglieder der Organisation enttarnen werden.