Potsdam

Skulpturen antiker Götter im Museum Barberini zu sehen

16.11.2018, 16:40 Uhr | dpa

Aphrodite, Hermes oder Zeus: Skulpturen antiker Götter sind ab Samstag im Potsdamer Museum Barberini zu sehen. Die 41 Skulpturen stammen aus den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Die Werke aus Marmor und Bronze zeigten die Entwicklung griechischer Bildhauerkunst aus der Zeit nach Christi Geburt. "Die Aura, die die Figuren in diesen Räumen entwickeln, ist faszinierend", sagte der Direktor der Dresdner Gemäldegalerie Alter Meister, Stephan Koja.

Aus Platzgründen wurden die Werke in Dresden zuletzt im Depot verwahrt. Der Semperbau am Zwinger wird derzeit grundlegend instand gesetzt, nachdem er wegen massiver Schäden an Dach und Wänden geschlossen werden musste. Er soll Mitte 2019 wieder öffnen, dann können die Skulpturen wieder gezeigt werden. Die Sammlung war von Sachsens legendärem Kurfürst August der Starke (1670-1733) begründet worden. Die Schau in Potsdam läuft bis zum 17. Februar 2019.