Zeulenroda-Triebes

Rolf Busch bleibt Chef des Thüringer Lehrerverbands

16.11.2018, 16:47 Uhr | dpa

Der Landesvorsitzende des Thüringer Lehrerverbands, Rolf Busch, ist für weitere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt worden. Busch sei während der Landesdelegiertenversammlung in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) wiedergewählt worden, hieß es in einer Mitteilung des Lehrerverbands am Freitag. Auch seine drei Stellvertreter Frank Fritze, Bernd Fröhlich und Uwe Sommermann bleiben in ihren Ämtern. Mit Anne-Katrin Leinhos ist eine vierte Stellvertreterin hinzugekommen.

Busch ist Regelschullehrer für Mathematik und Physik und seit 1990 im Thüringer Lehrerverband aktiv. Im übergeordneten Verband Bildung und Erziehung (VBE) ist Busch derzeit erster stellvertretender Vorsitzender. Die Delegiertenversammlung des Thüringer Lehrerverbands läuft noch bis Samstag.